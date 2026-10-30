Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Start des Freitagshandels

Kursentwicklung

30.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der CAC 40 am Freitag.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 7.960,01 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,365 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,048 Prozent stärker bei 7.973,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.970,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7.978,71 Punkte, das Tagestief hingegen 7.957,61 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,84 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Wert von 7.964,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, lag der CAC 40 noch bei 8.485,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.157,29 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2,87 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.550 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,798 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net