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CAC 40-Marktbericht

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 startet mit Verlusten

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 startet mit Verlusten

So bewegt sich der CAC 40 morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.16 EUR -2.46 EUR -1.24 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
402.70 EUR -2.85 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
68.02 EUR -0.18 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
27.19 EUR -0.34 EUR -1.24 %
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Stellantis
3.93 EUR -0.02 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,865.93 EUR -90.77 EUR -1.14 %
News | Analysen

Am Montag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 1,11 Prozent tiefer bei 7.868,05 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,387 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,896 Prozent auf 7.885,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.956,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.894,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.868,05 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 8.065,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8.338,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.174,20 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,99 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.192 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,432 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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