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Kursentwicklung

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge

Der CAC 40 zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.24 EUR -4.76 EUR -2.38 %
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
411.65 EUR -13.05 EUR -3.07 %
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Indizes
CAC 40
8,156.67 EUR -161.31 EUR -1.94 %
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Am Mittwoch notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 1,94 Prozent schwächer bei 8.156,67 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,494 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,718 Prozent tiefer bei 8.258,24 Punkten in den Handel, nach 8.317,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.277,24 Punkte, das Tagestief hingegen 8.141,42 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,40 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 8.714,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, lag der CAC 40 noch bei 8.203,43 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Stand von 7.749,39 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,470 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 446.308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,105 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
20.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.

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