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CAC 40-Performance im Fokus

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart schwächer

01.06.26 09:27 Uhr
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart schwächer | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.

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Am Montag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,01 Prozent leichter bei 8.182,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,407 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,148 Prozent schwächer bei 8.171,23 Punkten, nach 8.183,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.166,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8.185,51 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 8.114,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 8.580,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7.751,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,155 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 61.860 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,930 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 7,49 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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