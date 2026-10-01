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Euronext-Handel im Blick

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Start im Minus

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Start im Minus

Das macht der CAC 40.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
189.68 EUR -0.88 EUR -0.46 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
378.90 EUR -5.20 EUR -1.35 %
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Pernod Ricard S.A.
60.64 EUR 0.58 EUR 0.97 %
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Renault S.A.
25.69 EUR -0.45 EUR -1.72 %
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Stellantis
3.88 EUR 0.00 EUR -0.13 %
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Indizes
CAC 40
7,889.87 EUR -74.64 EUR -0.94 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,56 Prozent schwächer bei 7.919,53 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,402 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,638 Prozent auf 7.913,71 Punkte an der Kurstafel, nach 7.964,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7.907,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.922,28 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 2,36 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.301,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8.337,29 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.966,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,36 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 24.532 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 202,274 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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