DAX 25.080 -0,9%ESt50 6.082 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,1%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.520 -0,7%Euro 1,1228 +0,1%Öl 110,6 +0,9%Gold 4.124 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX-Performance

Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Der ATX gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
78.30 EUR -0.70 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
163.00 EUR -9.20 EUR -5.34 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.15 EUR -0.40 EUR -1.86 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
108.80 EUR -1.00 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.00 EUR -0.55 EUR -1.86 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
10.50 EUR -0.02 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Mayr-Melnhof Karton AG
65.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
74.45 EUR 0.25 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
30.85 EUR -0.25 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
Palfinger AG
26.75 EUR -0.45 EUR -1.65 %
Charts | News | Analysen
STRABAG SE
101.20 EUR -0.20 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen
Verbund AG
65.45 EUR -1.50 EUR -2.24 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
15.90 EUR -0.16 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,420.17 EUR -86.37 EUR -1.33 %
News | Analysen

Am Dienstag geht es im ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse um 0,70 Prozent auf 6.460,76 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187,261 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 6.506,39 Punkte an der Kurstafel, nach 6.506,54 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.460,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.506,39 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.798,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6.396,80 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 4.612,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 20,72 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,48 Prozent auf 21,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,15 Prozent auf 65,60 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 10,52 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,10 EUR) und Verbund (+ 0,00 Prozent auf 66,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-3,94 Prozent auf 165,60 EUR), STRABAG SE (-2,16 Prozent auf 99,60 EUR), Palfinger (-1,29 Prozent auf 26,75 EUR), Andritz (-1,13 Prozent auf 78,80 EUR) und Erste Group Bank (-1,00 Prozent auf 109,20 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13.464 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.