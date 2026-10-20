Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

ATX-Performance

20.10.26 09:27 Uhr

Der ATX gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Dienstag geht es im ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse um 0,70 Prozent auf 6.460,76 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187,261 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 6.506,39 Punkte an der Kurstafel, nach 6.506,54 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.460,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.506,39 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.798,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6.396,80 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 4.612,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 20,72 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,48 Prozent auf 21,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,15 Prozent auf 65,60 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 10,52 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,10 EUR) und Verbund (+ 0,00 Prozent auf 66,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-3,94 Prozent auf 165,60 EUR), STRABAG SE (-2,16 Prozent auf 99,60 EUR), Palfinger (-1,29 Prozent auf 26,75 EUR), Andritz (-1,13 Prozent auf 78,80 EUR) und Erste Group Bank (-1,00 Prozent auf 109,20 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13.464 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net