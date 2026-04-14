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ATX-Kursverlauf

Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt Handel im Minus

15.04.26 09:27 Uhr
Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt Handel im Minus | finanzen.net

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch in die Verlustzone.

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Indizes
ATX
5.887,5 PKT -10,8 PKT -0,18%
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Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 5.885,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,192 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 5.899,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5.898,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5.905,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.880,77 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 1,54 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 5.263,07 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Wert von 5.471,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der ATX noch bei 3.915,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,96 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5.912,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 34,55 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,30 Prozent auf 70,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,15 Prozent auf 26,45 EUR), Lenzing (+ 0,62 Prozent auf 24,50 EUR) und BAWAG (+ 0,53 Prozent auf 152,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen STRABAG SE (-6,26 Prozent auf 88,30 EUR), PORR (-0,99 Prozent auf 40,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,71 Prozent auf 16,84 EUR), OMV (-0,43 Prozent auf 58,55 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,27 Prozent auf 37,15 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der STRABAG SE-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 64.858 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,588 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,77 erwartet. Mit 7,24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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