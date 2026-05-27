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Wiener Börse-Handel im Fokus

Zurückhaltung in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus

10.06.26 17:57 Uhr
Zurückhaltung in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus | finanzen.net

Der ATX schloss den Handelstag mit Verlusten ab.

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Indizes
ATX
5.968,8 PKT -39,8 PKT -0,66%
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Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,66 Prozent leichter bei 5.968,81 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 168,717 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent schwächer bei 6.008,10 Punkten in den Handel, nach 6.008,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.031,38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.929,24 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 1,89 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der ATX mit 5.883,65 Punkten berechnet. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.03.2026, den Wert von 5.452,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der ATX bei 4.394,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,53 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.167,48 Punkten. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 2,05 Prozent auf 22,40 EUR), PORR (+ 1,96 Prozent auf 39,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,84 Prozent auf 22,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,82 Prozent auf 61,50 EUR) und DO (+ 1,36 Prozent auf 179,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Wienerberger (-3,30 Prozent auf 22,26 EUR), Palfinger (-2,41 Prozent auf 32,35 EUR), voestalpine (-2,37 Prozent auf 44,48 EUR), Verbund (-2,01 Prozent auf 58,45 EUR) und Erste Group Bank (-1,46 Prozent auf 101,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 517.666 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,190 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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