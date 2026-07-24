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ATX-Marktbericht

Zurückhaltung in Wien: ATX notiert schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Wien: ATX notiert schlussendlich im Minus

Der ATX gab sich zum Handelsschluss schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
76.90 EUR 0.30 EUR 0.39 %
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AT & S (AT&S)
134.60 EUR -25.60 EUR -15.98 %
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CA Immobilien
23.75 EUR 0.25 EUR 1.06 %
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DO & CO
199.40 EUR -0.60 EUR -0.30 %
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Erste Group Bank AG
116.20 EUR 3.70 EUR 3.29 %
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Lenzing AG
22.90 EUR -2.20 EUR -8.76 %
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OMV AG
61.75 EUR -1.95 EUR -3.06 %
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Österreichische Post AG
32.00 EUR -0.05 EUR -0.16 %
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Palfinger AG
33.45 EUR 0.85 EUR 2.61 %
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Schoeller-Bleckmann
31.00 EUR -0.50 EUR -1.59 %
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voestalpine AG
45.10 EUR 0.76 EUR 1.71 %
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Wienerberger AG
20.66 EUR 0.71 EUR 3.56 %
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Indizes
ATX
6,354.29 EUR -101.59 EUR -1.57 %
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Am Montag bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,57 Prozent schwächer bei 6.354,29 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 181,018 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,022 Prozent stärker bei 6.457,31 Punkten, nach 6.455,88 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.353,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.463,24 Zähler.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der ATX auf 6.406,17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der ATX 5.763,77 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der ATX bei 4.575,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 18,73 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6.599,69 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 1,69 Prozent auf 20,42 EUR), DO (+ 1,00 Prozent auf 203,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,43 Prozent auf 23,60 EUR), voestalpine (+ 0,31 Prozent auf 44,82 EUR) und Palfinger (+ 0,30 Prozent auf 33,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-13,62 Prozent auf 137,00 EUR), Lenzing (-2,59 Prozent auf 24,45 EUR), Andritz (-2,59 Prozent auf 75,30 EUR), OMV (-2,58 Prozent auf 62,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,39 Prozent auf 30,65 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 460.573 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank