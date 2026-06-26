Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Das macht der ATX am Montag.
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Um 09:10 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,31 Prozent auf 6.386,02 Punkte zurück. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 178,317 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,030 Prozent stärker bei 6.408,07 Punkten, nach 6.406,17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.417,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.384,78 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.148,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 5.270,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 4.418,88 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 19,33 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6.599,69 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell EVN (+ 0,69 Prozent auf 29,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,63 Prozent auf 32,05 EUR), Verbund (+ 0,54 Prozent auf 56,20 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 24,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 17,56 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen PORR (-1,80 Prozent auf 43,75 EUR), Wienerberger (-1,18 Prozent auf 23,36 EUR), CA Immobilien (-1,06 Prozent auf 23,35 EUR), AT S (AT&S) (-0,93 Prozent auf 191,40 EUR) und DO (-0,89 Prozent auf 223,00 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 15.693 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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