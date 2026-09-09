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Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
167.00 EUR 0.20 EUR 0.12 %
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DO & CO
201.50 EUR -1.50 EUR -0.74 %
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Erste Group Bank AG
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16.00 EUR -0.24 EUR -1.48 %
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Marinomed Biotech AG
4.30 EUR -0.06 EUR -1.38 %
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OMV AG
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Palfinger AG
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Verbund AG
61.35 EUR 1.40 EUR 2.34 %
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Wienerberger AG
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Wolford AG
2.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ZUMTOBEL AG
3.95 EUR -0.17 EUR -4.13 %
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Indizes
ATX Prime
3,368.58 EUR -21.79 EUR -0.64 %
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Am Mittwoch notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,64 Prozent leichter bei 3.368,58 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,022 Prozent auf 3.389,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3.390,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.342,26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.391,37 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 0,047 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 3.277,74 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 2.966,59 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 2.322,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 26,73 Prozent aufwärts. Bei 3.392,48 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 7,41 Prozent auf 2,32 EUR), Flughafen Wien (+ 1,54 Prozent auf 52,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,20 Prozent auf 169,20 EUR), OMV (+ 1,14 Prozent auf 70,85 EUR) und Verbund (+ 1,07 Prozent auf 61,65 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-4,44 Prozent auf 4,30 EUR), FACC (-3,16 Prozent auf 15,92 EUR), Palfinger (-2,93 Prozent auf 31,45 EUR), Wienerberger (-2,79 Prozent auf 18,83 EUR) und DO (-2,68 Prozent auf 200,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 421.497 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 48,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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