Zurückhaltung in Wien: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone

ATX Prime im Blick

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 2.799,96 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 2.805,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2.806,02 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2.774,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.806,02 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 3,45 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 2.637,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, lag der ATX Prime bei 2.685,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, notierte der ATX Prime bei 1.818,43 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,33 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2.907,38 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Polytec (+ 4,78 Prozent auf 3,73 EUR), Andritz (+ 4,08 Prozent auf 66,40 EUR), Wolford (+ 2,11 Prozent auf 2,90 EUR), Österreichische Post (+ 1,97 Prozent auf 36,15 EUR) und Verbund (+ 1,77 Prozent auf 66,15 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Addiko Bank (-5,38 Prozent auf 24,60 EUR), DO (-4,38 Prozent auf 183,40 EUR), Frequentis (-3,51 Prozent auf 71,40 EUR), FACC (-2,60 Prozent auf 14,22 EUR) und Wienerberger (-2,33 Prozent auf 24,30 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 561.077 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,627 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net