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ATX Prime-Kursverlauf

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime mittags mit Abgaben

19.06.26 12:25 Uhr
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime mittags mit Abgaben | finanzen.net

In Wien stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

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Indizes
ATX Prime
3.200,0 PKT -11,1 PKT -0,35%
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Um 12:08 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 3.206,34 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,034 Prozent leichter bei 3.210,04 Punkten, nach 3.211,12 Punkten am Vortag.

Bei 3.214,31 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.201,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,89 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der ATX Prime 2.888,75 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, lag der ATX Prime noch bei 2.614,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.162,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,62 Prozent. Bei 3.231,82 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 29,70 EUR), FACC (+ 2,05 Prozent auf 17,90 EUR), AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR), EVN (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-4,76 Prozent auf 2,40 EUR), Frequentis (-2,65 Prozent auf 73,50 EUR), Flughafen Wien (-1,78 Prozent auf 49,70 EUR), ZUMTOBEL (-1,59 Prozent auf 4,33 EUR) und CA Immobilien (-1,51 Prozent auf 22,90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 191.324 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die OMV-Aktie präsentiert mit 6,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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