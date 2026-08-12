Zurückhaltung in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus

ATX Prime-Marktbericht

18.08.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime erlitt am Dienstag Verluste.

Der ATX Prime verlor im Wiener Börse-Handel zum Handelsende 0,92 Prozent auf 3.268,68 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,032 Prozent schwächer bei 3.297,95 Punkten, nach 3.299,02 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.262,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3.303,49 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX Prime bei 3.136,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.905,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2.390,00 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 22,97 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.337,77 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 4,17 Prozent auf 5,00 EUR), Vienna Insurance (+ 3,17 Prozent auf 71,50 EUR), OMV (+ 2,19 Prozent auf 67,55 EUR), EVN (+ 2,15 Prozent auf 28,50 EUR) und Addiko Bank (+ 1,99 Prozent auf 25,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-14,17 Prozent auf 149,00 EUR), FACC (-3,46 Prozent auf 16,76 EUR), Rosenbauer (-2,85 Prozent auf 61,40 EUR), Wienerberger (-2,14 Prozent auf 19,65 EUR) und Polytec (-1,97 Prozent auf 4,98 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 565.005 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,624 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net