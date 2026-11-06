Zurückhaltung in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

Index im Fokus

06.11.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime verliert am Nachmittag an Wert.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,81 Prozent tiefer bei 3.169,18 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,071 Prozent leichter bei 3.192,74 Punkten, nach 3.195,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.203,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.151,33 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,540 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 3.329,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.321,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.369,84 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 19,22 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 3,95 Prozent auf 4,21 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,26 Prozent auf 3,80 EUR), Flughafen Wien (+ 2,29 Prozent auf 53,60 EUR), FACC (+ 2,14 Prozent auf 13,36 EUR) und Addiko Bank (+ 2,08 Prozent auf 24,50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Verbund (-3,72 Prozent auf 72,55 EUR), CPI Europe (-3,16 Prozent auf 15,30 EUR), voestalpine (-2,69 Prozent auf 40,46 EUR) und OMV (-2,68 Prozent auf 70,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 315.432 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,079 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,13 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net