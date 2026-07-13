Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schließt mit Verlusten

Index-Performance im Blick

15.07.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime sank schlussendlich.

Am Mittwoch notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,47 Prozent schwächer bei 3.183,43 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,009 Prozent auf 3.198,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3.198,48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.176,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3.202,81 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0,079 Prozent nach. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der ATX Prime 3.162,58 Punkte auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 2.910,44 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Stand von 2.242,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 19,76 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 3,84 Prozent auf 22,74 EUR), Semperit (+ 3,33 Prozent auf 15,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,87 Prozent auf 8,95 EUR), STRABAG SE (+ 2,75 Prozent auf 85,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2,46 Prozent auf 79,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Raiffeisen (-3,23 Prozent auf 55,40 EUR), Vienna Insurance (-2,70 Prozent auf 64,90 EUR), Verbund (-2,61 Prozent auf 57,90 EUR), Polytec (-2,35 Prozent auf 4,58 EUR) und AT S (AT&S) (-2,17 Prozent auf 180,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 383.380 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Die ZUMTOBEL-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net