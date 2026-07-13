DAX 25.000 -0,6%ESt50 6.266 -0,2%MSCI World 4.858 +0,4%Top 10 Crypto 8,44 +0,4%Nas 26.272 +0,6%Bitcoin 56.639 -0,4%Euro 1,1477 +0,5%Öl 84,7 -0,0%Gold 4.079 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schließt mit Verlusten

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schließt mit Verlusten

Der ATX Prime sank schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
178.60 EUR -7.00 EUR -3.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
200.00 EUR -1.00 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
116.10 EUR 0.60 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
8.20 EUR 0.50 EUR 6.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mayr-Melnhof Karton AG
76.70 EUR -0.30 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
61.50 EUR 0.10 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Polytec
4.67 EUR 0.02 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
56.50 EUR -0.50 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Semperit AG Holding
14.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
85.00 EUR 0.40 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
59.15 EUR 0.15 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
66.70 EUR 2.00 EUR 3.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
22.54 EUR 0.58 EUR 2.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3.70 EUR -0.09 EUR -2.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
3,183.43 EUR -15.05 EUR -0.47 %
News | Analysen

Am Mittwoch notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,47 Prozent schwächer bei 3.183,43 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,009 Prozent auf 3.198,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3.198,48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.176,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3.202,81 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0,079 Prozent nach. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der ATX Prime 3.162,58 Punkte auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 2.910,44 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Stand von 2.242,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 19,76 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 3,84 Prozent auf 22,74 EUR), Semperit (+ 3,33 Prozent auf 15,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,87 Prozent auf 8,95 EUR), STRABAG SE (+ 2,75 Prozent auf 85,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2,46 Prozent auf 79,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Raiffeisen (-3,23 Prozent auf 55,40 EUR), Vienna Insurance (-2,70 Prozent auf 64,90 EUR), Verbund (-2,61 Prozent auf 57,90 EUR), Polytec (-2,35 Prozent auf 4,58 EUR) und AT S (AT&S) (-2,17 Prozent auf 180,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 383.380 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Die ZUMTOBEL-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank