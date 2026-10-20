Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste
Das machte das Börsenbarometer in Wien zum Handelsschluss.
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Am Dienstag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,84 Prozent auf 3.168,06 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 3.194,86 Punkten, nach 3.194,93 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3.194,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.136,80 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 3.330,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3.151,55 Punkte taxiert. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 2.305,83 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 19,18 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3.448,52 Punkte. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit CA Immobilien (+ 2,86 Prozent auf 21,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,67 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,78 Prozent auf 17,20 EUR), DO (+ 1,43 Prozent auf 198,80 EUR) und Telekom Austria (+ 1,17 Prozent auf 8,62 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-6,73 Prozent auf 160,80 EUR), UBM Development (-3,21 Prozent auf 15,10 EUR), Addiko Bank (-2,69 Prozent auf 25,30 EUR), Semperit (-2,04 Prozent auf 19,20 EUR) und Frequentis (-1,87 Prozent auf 63,10 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 372.409 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,768 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
Die OMV-Aktie hat mit 7,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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