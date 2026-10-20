DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,2%Nas 26.453 +0,1%Bitcoin 73.614 +0,8%Euro 1,1229 +0,1%Öl 109,0 -0,5%Gold 4.120 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX Prime-Kursentwicklung

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste

Das machte das Börsenbarometer in Wien zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
25.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
163.00 EUR -9.20 EUR -5.34 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.15 EUR -0.40 EUR -1.86 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
192.20 EUR -5.60 EUR -2.83 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
108.00 EUR -1.80 EUR -1.64 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.00 EUR -0.55 EUR -1.86 %
Charts | News | Analysen
Frequentis
63.10 EUR 0.10 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
74.30 EUR 0.10 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen
Semperit AG Holding
19.45 EUR 0.15 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen
Telekom Austria AG
8.49 EUR 0.02 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
UBM Development AG
15.35 EUR -0.25 EUR -1.60 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
17.28 EUR 0.42 EUR 2.49 %
Charts | News | Analysen
Vienna Insurance
68.30 EUR 1.00 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,168.06 EUR -26.87 EUR -0.84 %
News | Analysen

Am Dienstag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,84 Prozent auf 3.168,06 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 3.194,86 Punkten, nach 3.194,93 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.194,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.136,80 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 3.330,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3.151,55 Punkte taxiert. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 2.305,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 19,18 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3.448,52 Punkte. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit CA Immobilien (+ 2,86 Prozent auf 21,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,67 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,78 Prozent auf 17,20 EUR), DO (+ 1,43 Prozent auf 198,80 EUR) und Telekom Austria (+ 1,17 Prozent auf 8,62 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-6,73 Prozent auf 160,80 EUR), UBM Development (-3,21 Prozent auf 15,10 EUR), Addiko Bank (-2,69 Prozent auf 25,30 EUR), Semperit (-2,04 Prozent auf 19,20 EUR) und Frequentis (-1,87 Prozent auf 63,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 372.409 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,768 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.