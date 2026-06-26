Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Abschläge

Index-Performance im Blick

So bewegt sich der ATX Prime am Montag.

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,38 Prozent auf 3.140,23 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 3.153,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3.152,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3.157,47 Punkte, das Tagestief hingegen 3.140,23 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.039,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 2.618,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der ATX Prime mit 2.220,29 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,14 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 3,48 Prozent auf 2,38 EUR), Polytec (+ 2,27 Prozent auf 4,50 EUR), EVN (+ 0,69 Prozent auf 29,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,63 Prozent auf 32,05 EUR) und Verbund (+ 0,54 Prozent auf 56,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-5,43 Prozent auf 8,70 EUR), Warimpex (-2,80 Prozent auf 0,49 EUR), PORR (-1,80 Prozent auf 43,75 EUR), FACC (-1,35 Prozent auf 17,60 EUR) und Telekom Austria (-1,23 Prozent auf 9,66 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 15.693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,939 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net