Zurückhaltung in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Index-Performance

05.11.26 17:57 Uhr

So performte der ATX Prime zum Handelsende.

Am Donnerstag schloss der ATX Prime nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 3.195,02 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.198,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3.198,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.157,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.262,43 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,36 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3.308,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.301,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2.378,15 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 20,20 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Verbund (+ 8,57 Prozent auf 75,35 EUR), Lenzing (+ 7,14 Prozent auf 12,30 EUR), Wienerberger (+ 2,07 Prozent auf 17,77 EUR), Erste Group Bank (+ 1,35 Prozent auf 112,40 EUR) und Palfinger (+ 1,28 Prozent auf 27,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-15,62 Prozent auf 110,20 EUR), Frequentis (-4,80 Prozent auf 59,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,36 Prozent auf 66,10 EUR), Rosenbauer (-1,60 Prozent auf 61,40 EUR) und Raiffeisen (-1,59 Prozent auf 58,95 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 568.392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,642 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net