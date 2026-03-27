Zurückhaltung in Wien: ATX Prime zum Start leichter

ATX Prime-Kursentwicklung

Der ATX Prime notiert am ersten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 2.607,01 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,050 Prozent schwächer bei 2.617,41 Punkten, nach 2.618,72 Punkten am Vortag.

Bei 2.602,31 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2.618,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der ATX Prime bei 2.840,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der ATX Prime 2.644,70 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der ATX Prime 2.097,75 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,92 Prozent. Bei 2.907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 3,57 Prozent auf 2,90 EUR), Verbund (+ 1,96 Prozent auf 64,90 EUR), OMV (+ 1,80 Prozent auf 62,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,71 Prozent auf 35,65 EUR) und CPI Europe (+ 1,51 Prozent auf 15,43 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Andritz (-5,05 Prozent auf 59,25 EUR), Marinomed Biotech (-3,17 Prozent auf 13,75 EUR), Lenzing (-2,42 Prozent auf 24,15 EUR), Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 35,74 EUR) und FACC (-2,11 Prozent auf 13,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39.804 Aktien gehandelt. Mit 35,403 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,39 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net