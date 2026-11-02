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Index-Performance im Blick

Zurückhaltung in Wien: ATX schwächelt nachmittags

Zurückhaltung in Wien: ATX schwächelt nachmittags

In Wien stehen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
20.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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DO & CO
206.00 EUR 1.00 EUR 0.49 %
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Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.50 EUR 0.46 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.00 EUR -0.05 EUR -0.17 %
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Lenzing AG
10.72 EUR -0.02 EUR -0.19 %
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OMV AG
74.20 EUR -1.65 EUR -2.18 %
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Österreichische Post AG
31.50 EUR 0.20 EUR 0.64 %
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Palfinger AG
27.50 EUR -0.25 EUR -0.90 %
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STRABAG SE
103.60 EUR 3.20 EUR 3.19 %
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Verbund AG
69.20 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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Wienerberger AG
16.65 EUR 0.04 EUR 0.24 %
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Indizes
ATX
6,458.77 EUR 38.74 EUR 0.6 %
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Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:39 Uhr um 0,11 Prozent auf 6.413,04 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 185,697 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.419,54 Zählern und damit 0,008 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.420,03 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.468,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.408,25 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 6.718,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 6.457,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.808,16 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,83 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 3,14 Prozent auf 16,74 EUR), STRABAG SE (+ 2,97 Prozent auf 104,00 EUR), CA Immobilien (+ 2,88 Prozent auf 21,40 EUR), DO (+ 2,64 Prozent auf 214,00 EUR) und Lenzing (+ 2,22 Prozent auf 11,04 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen OMV (-3,68 Prozent auf 73,35 EUR), Verbund (-0,43 Prozent auf 69,20 EUR), Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 108,30 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,95 EUR) und Palfinger (+ 0,00 Prozent auf 27,65 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 139.331 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie weist mit 7,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6,28 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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