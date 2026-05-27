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Marktbericht

Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich nachmittags leichter

24.06.26 15:57 Uhr
Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich nachmittags leichter | finanzen.net

ATX-Handel am Mittwochnachmittag.

Werte in diesem Artikel
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Andritz AG
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Wienerberger AG
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Indizes
ATX
6.447,0 PKT -98,9 PKT -1,51%
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Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1,95 Prozent schwächer bei 6.417,95 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 182,310 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 6.546,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6.545,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.548,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.417,64 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 1,67 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.982,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.268,58 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 4.365,51 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 19,92 Prozent. Bei 6.599,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 1,53 Prozent auf 23,30 EUR), DO (+ 0,46 Prozent auf 218,00 EUR), Wienerberger (+ 0,17 Prozent auf 23,38 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,20 EUR) und UNIQA Insurance (-0,46 Prozent auf 17,30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil voestalpine (-3,99 Prozent auf 42,78 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,59 Prozent auf 29,55 EUR), Vienna Insurance (-3,57 Prozent auf 64,80 EUR), Andritz (-3,16 Prozent auf 76,70 EUR) und Raiffeisen (-3,00 Prozent auf 53,40 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 127.778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,86 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,13 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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