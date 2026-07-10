Zurückhaltung in Wien: So performt der ATX aktuell

Index im Fokus

13.07.26 12:25 Uhr

Das macht der ATX am Mittag.

Um 12:07 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,54 Prozent schwächer bei 6.450,11 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 180,861 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,108 Prozent leichter bei 6.477,89 Punkten, nach 6.484,89 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6.477,89 Punkte, das Tagestief hingegen 6.418,55 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.258,71 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 5.797,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 4.483,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,52 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Österreichische Post (+ 1,10 Prozent auf 32,25 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,00 EUR), OMV (+ 0,67 Prozent auf 60,30 EUR), Verbund (+ 0,61 Prozent auf 57,65 EUR) und voestalpine (+ 0,60 Prozent auf 43,56 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-3,85 Prozent auf 179,60 EUR), DO (-2,35 Prozent auf 207,50 EUR), UNIQA Insurance (-2,12 Prozent auf 17,58 EUR), Vienna Insurance (-1,65 Prozent auf 65,60 EUR) und PORR (-1,16 Prozent auf 38,35 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93.022 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 45,677 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 7,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net