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Zurückhaltung in Zürich: SLI am Montagmittag mit Abgaben

30.03.26 12:25 Uhr
Zurückhaltung in Zürich: SLI am Montagmittag mit Abgaben | finanzen.net

Der SLI gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

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Am Montag verbucht der SLI um 12:08 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,05 Prozent auf 1.998,40 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,251 Prozent leichter bei 1.994,30 Punkten, nach 1.999,31 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.006,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1.994,19 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 2.215,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.143,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.074,03 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,09 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Nestlé (+ 1,23 Prozent auf 77,31 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 173,20 CHF), Lindt (+ 1,01 Prozent auf 11.040,00 CHF), Schindler (+ 0,78 Prozent auf 259,20 CHF) und Logitech (+ 0,72 Prozent auf 72,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Straumann (-1,72 Prozent auf 80,00 CHF), Richemont (-1,12 Prozent auf 136,50 CHF), UBS (-1,02 Prozent auf 29,08 CHF), VAT (-0,94 Prozent auf 486,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,70 Prozent auf 62,70 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 663.565 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 270,486 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,93 erwartet. Mit 5,97 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
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