Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Start

Marktbericht

21.10.26 09:27 Uhr

Der SLI fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0,12 Prozent leichter bei 2.313,46 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,009 Prozent höher bei 2.316,51 Punkten in den Handel, nach 2.316,31 Punkten am Vortag.

Bei 2.311,32 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.317,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,716 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der SLI noch bei 2.243,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.285,77 Punkten gehandelt. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 2.040,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,55 Prozent nach oben. Bei 2.352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 1,93 Prozent auf 612,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,24 Prozent auf 71,84 CHF), Logitech (+ 0,43 Prozent auf 89,36 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,37 Prozent auf 215,40 CHF) und Sandoz (+ 0,36 Prozent auf 77,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Partners Group (-1,37 Prozent auf 603,00 CHF), Sika (-1,06 Prozent auf 182,55 CHF), Swisscom (-0,97 Prozent auf 663,00 CHF), Holcim (-0,92 Prozent auf 64,32 CHF) und Lindt (-0,83 Prozent auf 8.400,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 194.805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326,511 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net