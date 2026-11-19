Kursentwicklung

Der SLI zeigte sich am Donnerstagabend mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag ging es im SLI via SIX letztendlich um 0,86 Prozent auf 2.368,04 Punkte abwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 2.394,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2.388,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.368,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.396,35 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 2,61 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.306,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.303,88 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der SLI bei 2.020,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10,09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.443,50 Punkten. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Alcon (+ 1,60 Prozent auf 63,32 CHF), Richemont (+ 0,97 Prozent auf 177,15 CHF), Sonova (+ 0,96 Prozent auf 293,40 CHF), Logitech (+ 0,94 Prozent auf 85,48 CHF) und Straumann (+ 0,65 Prozent auf 108,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Schindler (-4,12 Prozent auf 288,40 CHF), Novartis (-3,22 Prozent auf 127,24 CHF), Lindt (-3,01 Prozent auf 8.215,00 CHF), Nestlé (-1,84 Prozent auf 84,45 CHF) und Sika (-1,82 Prozent auf 186,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.873.732 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 349,157 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net