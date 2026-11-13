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Kursverlauf

Zurückhaltung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer

Der SLI zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
64.74 EUR -0.84 EUR -1.28 %
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Amrize
36.58 EUR 1.19 EUR 3.36 %
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Galderma
206.00 EUR -2.00 EUR -0.96 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,265.00 EUR 130.00 EUR 1.42 %
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Nestlé SA (Nestle)
94.73 EUR 1.18 EUR 1.26 %
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Partners Group AG
715.00 EUR -6.00 EUR -0.83 %
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Richemont
183.60 EUR -7.70 EUR -4.03 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
433.65 EUR -7.60 EUR -1.72 %
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Sandoz
92.22 EUR -0.96 EUR -1.03 %
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Sika AG
206.10 EUR -5.50 EUR -2.60 %
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Sonova AG
298.60 EUR -16.40 EUR -5.21 %
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Swiss Re AG
164.55 EUR 3.00 EUR 1.86 %
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Swisscom AG
775.00 EUR 5.00 EUR 0.65 %
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UBS
43.78 EUR -0.22 EUR -0.50 %
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VAT
591.40 EUR -4.40 EUR -0.74 %
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Indizes
SLI
2,423.95 CHF -5.66 CHF -0.23 %
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Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,23 Prozent tiefer bei 2.423,95 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,138 Prozent tiefer bei 2.426,26 Punkten, nach 2.429,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.429,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.416,63 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2.243,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SLI noch bei 2.327,30 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 2.074,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,69 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.438,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 2,95 Prozent auf 286,20 CHF), Alcon (+ 1,79 Prozent auf 61,36 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 87,72 CHF), Lindt (+ 1,06 Prozent auf 8.585,00 CHF) und Swisscom (+ 0,98 Prozent auf 724,50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-3,80 Prozent auf 169,45 CHF), Sandoz (-2,65 Prozent auf 84,60 CHF), VAT (-2,45 Prozent auf 533,40 CHF), Galderma (-1,54 Prozent auf 191,40 CHF) und Sika (-1,01 Prozent auf 191,95 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3.322.174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,059 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

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