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Kursverlauf

Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert am Freitagnachmittag

Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert am Freitagnachmittag

Anleger in Zürich treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
73.60 EUR 0.50 EUR 0.68 %
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Alcon AG
67.44 EUR -1.06 EUR -1.55 %
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Amrize
37.18 EUR -1.99 EUR -5.08 %
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Julius Bär
73.30 EUR -3.20 EUR -4.18 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
256.90 EUR -7.30 EUR -2.76 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,565.00 EUR -20.00 EUR -0.21 %
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Partners Group AG
726.80 EUR -6.00 EUR -0.82 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
421.45 EUR -8.35 EUR -1.94 %
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Swiss Re AG
166.90 EUR -7.75 EUR -4.44 %
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Swisscom AG
785.00 EUR 15.00 EUR 1.95 %
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UBS
43.45 EUR -1.10 EUR -2.47 %
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VAT
534.20 EUR -50.20 EUR -8.59 %
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Indizes
SLI
2,374.34 CHF -37.74 CHF -1.56 %
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Am Freitag tendiert der SLI um 15:40 Uhr via SIX 1,97 Prozent schwächer bei 2.364,49 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 1,77 Prozent schwächer bei 2.369,29 Punkten, nach 2.412,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2.353,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.378,69 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,111 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.226,28 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.328,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SLI 2.010,74 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,93 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.433,53 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 0,12 Prozent auf 521,80 CHF), Julius Bär (-0,12 Prozent auf 68,16 CHF), UBS (-0,28 Prozent auf 39,78 CHF), Amrize (-0,69 Prozent auf 34,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,71 Prozent auf 67,02 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swiss Re (-4,30 Prozent auf 152,35 CHF), Kühne + Nagel International (-4,08 Prozent auf 235,20 CHF), Lindt (-3,68 Prozent auf 8.515,00 CHF), Alcon (-2,87 Prozent auf 60,98 CHF) und Swisscom (-2,79 Prozent auf 714,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.298.338 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 344,359 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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