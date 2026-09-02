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Kursentwicklung im Fokus

Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels in Rot

Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels in Rot

Mit dem SLI ging es am Montag abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83.72 EUR 1.70 EUR 2.07 %
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Galderma
167.00 EUR -2.00 EUR -1.18 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
221.50 EUR -0.70 EUR -0.32 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,770.00 EUR -275.00 EUR -3.04 %
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Logitech S.A.
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Nestlé SA (Nestle)
83.43 EUR -0.02 EUR -0.02 %
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Novartis AG
133.60 EUR -4.56 EUR -3.30 %
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Partners Group AG
722.80 EUR -11.40 EUR -1.55 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
377.40 EUR -2.15 EUR -0.57 %
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Schindler AG (PS)
272.00 EUR -3.35 EUR -1.22 %
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Sika AG
204.70 EUR 2.30 EUR 1.14 %
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Swiss Re AG
150.60 EUR -2.05 EUR -1.34 %
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VAT
645.80 EUR 16.20 EUR 2.57 %
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Indizes
SLI
2,282.83 CHF -16.65 CHF -0.72 %
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Am Montag fiel der SLI via SIX letztendlich um 0,72 Prozent auf 2.282,83 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,944 Prozent auf 2.277,78 Punkte an der Kurstafel, nach 2.299,48 Punkten am Vortag.

Bei 2.273,02 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.292,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.336,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 2.136,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, lag der SLI bei 2.027,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,13 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2,78 Prozent auf 629,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 79,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,04 Prozent auf 213,50 CHF), Sika (+ 0,73 Prozent auf 193,35 CHF) und Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 78,76 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-3,61 Prozent auf 137,70 CHF), Novartis (-3,18 Prozent auf 125,46 CHF), Schindler (-2,69 Prozent auf 253,60 CHF), Lindt (-2,60 Prozent auf 8.255,00 CHF) und Logitech (-1,99 Prozent auf 80,68 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 2.499.757 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 301,812 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,77 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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17:01 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
02.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.08.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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