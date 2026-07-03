Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben

SIX-Handel im Fokus

17:57

Zum Handelsende herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.

Der SLI ging nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 2.300,78 Punkten aus dem Handel. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,020 Prozent stärker bei 2.301,99 Punkten, nach 2.301,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2.300,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.316,94 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der SLI bei 2.136,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bewegte sich der SLI bei 2.038,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der SLI mit 1.966,23 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 2,43 Prozent auf 3.536,00 CHF), Roche (+ 2,32 Prozent auf 339,50 CHF), Lindt (+ 2,21 Prozent auf 9.720,00 CHF), Nestlé (+ 1,72 Prozent auf 85,12 CHF) und Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 132,85 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Amrize (-5,50 Prozent auf 40,73 CHF), VAT (-4,79 Prozent auf 659,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,29 Prozent auf 83,36 CHF), Holcim (-1,91 Prozent auf 76,00 CHF) und Straumann (-1,89 Prozent auf 106,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3.123.149 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 294,168 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net