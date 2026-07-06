Zurückhaltung in Zürich: SMI am Montagmittag leichter

SMI-Marktbericht

12:25

Der SMI gibt sich am ersten Tag der Woche schwächer.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 14.361,83 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,696 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,013 Prozent höher bei 14.426,15 Punkten, nach 14.424,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.464,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.361,83 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 13.388,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der SMI-Kurs 12.981,97 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, einen Stand von 11.972,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,41 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.464,53 Punkte. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,53 Prozent auf 583,00 CHF), Swiss Life (+ 1,53 Prozent auf 918,20 CHF), Alcon (+ 0,84 Prozent auf 55,50 CHF), Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 130,45 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,40 Prozent auf 610,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,47 Prozent auf 85,22 CHF), Roche (-1,44 Prozent auf 335,70 CHF), Swisscom (-0,90 Prozent auf 607,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,72 Prozent auf 207,50 CHF) und Geberit (-0,59 Prozent auf 540,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 657.900 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 294,519 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,87 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net