SMI aktuell

Der SMI zeigt sich derzeit im Minus.

Der SMI gibt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1,15 Prozent auf 15.017,89 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,735 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,329 Prozent schwächer bei 15.142,66 Punkten in den Handel, nach 15.192,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.995,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15.159,27 Zählern.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 14.391,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.302,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der SMI noch bei 12.597,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13,37 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 0,32 Prozent auf 34,05 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 173,90 CHF), Zurich Insurance (-0,49 Prozent auf 655,40 CHF), Alcon (-0,51 Prozent auf 61,82 CHF) und Swiss Re (-0,52 Prozent auf 152,10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil UBS (-1,93 Prozent auf 39,63 CHF), Swiss Life (-1,65 Prozent auf 977,40 CHF), Novartis (-1,61 Prozent auf 133,58 CHF), Logitech (-1,52 Prozent auf 82,90 CHF) und Galderma (-1,47 Prozent auf 188,20 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.850.239 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net