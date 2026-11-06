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SMI-Kursentwicklung

Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der SMI sank am Freitagabend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.08 EUR 0.98 EUR 1.34 %
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Alcon AG
66.94 EUR -1.56 EUR -2.28 %
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Amrize
37.18 EUR -1.99 EUR -5.08 %
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Geberit AG (N)
637.60 EUR -1.00 EUR -0.16 %
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Partners Group AG
726.80 EUR -6.00 EUR -0.82 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
421.45 EUR -8.35 EUR -1.94 %
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Sandoz
89.60 EUR -0.06 EUR -0.07 %
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Sika AG
201.40 EUR -5.90 EUR -2.85 %
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Swiss Re AG
166.90 EUR -7.75 EUR -4.44 %
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UBS
43.40 EUR -1.15 EUR -2.58 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
685.00 EUR -5.20 EUR -0.75 %
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Indizes
SMI
14,796.50 CHF -171.23 CHF -1.14 %
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Am Freitag tendierte der SMI via SIX schlussendlich 1,14 Prozent tiefer bei 14.796,50 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,742 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,78 Prozent auf 14.701,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14.967,73 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14.596,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.796,50 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0,529 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der SMI bei 13.788,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der SMI mit 14.518,75 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12.298,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,69 Prozent aufwärts. 15.092,56 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 0,19 Prozent auf 83,78 CHF), Amrize (-0,32 Prozent auf 34,73 CHF), Roche (-0,36 Prozent auf 390,30 CHF), Partners Group (-0,68 Prozent auf 670,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,77 Prozent auf 66,98 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-4,55 Prozent auf 151,95 CHF), Alcon (-2,36 Prozent auf 61,30 CHF), Zurich Insurance (-2,11 Prozent auf 630,20 CHF), Sika (-1,85 Prozent auf 185,25 CHF) und Geberit (-1,83 Prozent auf 580,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.249.633 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 344,359 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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