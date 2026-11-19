SMI-Kursverlauf

Der SMI erleidet derzeit Verluste.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,52 Prozent schwächer bei 14.808,09 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,719 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,023 Prozent höher bei 14.889,47 Punkten, nach 14.886,12 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.804,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14.902,11 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 2,37 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, betrug der SMI-Kurs 14.368,78 Punkte. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 14.386,58 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der SMI noch bei 12.530,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,78 Prozent zu Buche. Bei 15.272,42 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,62 Prozent auf 86,90 CHF), Richemont (+ 2,37 Prozent auf 179,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24) Prozent auf 69,50 CHF), UBS (+ 0,88 Prozent auf 38,90 CHF) und Amrize (+ 0,74 Prozent auf 33,95 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Novartis (-2,80 Prozent auf 127,80 CHF), Nestlé (-1,64 Prozent auf 84,62 CHF), Swiss Re (-1,43 Prozent auf 147,90 CHF), Sika (-1,16 Prozent auf 187,25 CHF) und Roche (-0,87 Prozent auf 399,90 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 953.151 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 349,157 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,71 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,23 Prozent.

Redaktion Finanzen.net