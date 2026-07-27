Zurückhaltung in Zürich: SMI verliert

Kursentwicklung im Fokus

20.08.26 12:25 Uhr

Der SMI gibt sich am Donnerstag schwächer.

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,23 Prozent leichter bei 14.353,92 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,063 Prozent auf 14.395,68 Punkte an der Kurstafel, nach 14.386,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14.410,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.345,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,004 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, notierte der SMI bei 14.254,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13.399,29 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 12.276,26 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,35 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 1,17 Prozent auf 572,80 CHF), Givaudan (+ 1,13 Prozent auf 3.229,00 CHF), Lonza (+ 0,86 Prozent auf 584,20 CHF), Amrize (+ 0,55 Prozent auf 36,65 CHF) und Holcim (+ 0,55 Prozent auf 69,78 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-2,64 Prozent auf 78,18 CHF), Swiss Re (-2,35 Prozent auf 136,85 CHF), Sika (-1,65 Prozent auf 182,10 CHF), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 580,60 CHF) und Swiss Life (-0,87 Prozent auf 908,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 473.309 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net