Zurückhaltung in Zürich: SMI verliert schlussendlich

SIX-Handel im Blick

29.09.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SMI am Dienstag letztendlich

Am Dienstag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 0,22 Prozent tiefer bei 13.912,19 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,573 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,120 Prozent auf 13.959,58 Punkte an der Kurstafel, nach 13.942,91 Punkten am Vortag.

Bei 14.053,26 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13.910,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14.399,77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der SMI einen Stand von 14.223,90 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.006,71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,02 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,50 Prozent auf 176,55 CHF), Galderma (+ 2,38 Prozent auf 165,85 CHF), Alcon (+ 1,45 Prozent auf 54,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,25 Prozent auf 80,78 CHF) und Logitech (+ 1,16 Prozent auf 83,82 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Roche (-1,72 Prozent auf 349,30 CHF), Swiss Re (-1,61 Prozent auf 140,60 CHF), Nestlé (-0,96 Prozent auf 76,26 CHF), Partners Group (-0,84 Prozent auf 593,40 CHF) und Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 573,40 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.331.303 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 302,832 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net