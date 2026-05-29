Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsstart in Rot

Index im Blick

Der SMI gibt am Montag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,41 Prozent schwächer bei 13.487,28 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,612 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,564 Prozent auf 13.466,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13.542,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.462,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.487,39 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13.136,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 14.014,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, stand der SMI bei 12.227,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,81 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14.063,53 Punkte. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,53 Prozent auf 84,06 CHF), Partners Group (+ 0,22 Prozent auf 829,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,11 Prozent auf 180,55 CHF), Logitech (+ 0,08 Prozent auf 94,98 CHF) und UBS (-0,11 Prozent auf 37,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Givaudan (-1,17 Prozent auf 2.866,00 CHF), Richemont (-1,15 Prozent auf 166,95 CHF), Swiss Re (-1,06 Prozent auf 116,45 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 151,75 CHF) und Alcon (-0,92 Prozent auf 51,62 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 120.933 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 287,214 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net