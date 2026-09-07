Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag in Rot

SPI-Marktbericht

08.09.26 12:25 Uhr

Anleger in Zürich treten derzeit den Rückzug an.

Am Dienstag steht der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,86 Prozent im Minus bei 19.893,62 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,482 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,254 Prozent auf 20.117,66 Punkte an der Kurstafel, nach 20.066,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 19.820,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.150,71 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 20.509,58 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 08.06.2026, mit 18.852,87 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.059,12 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,05 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Ascom (+ 8,87 Prozent auf 5,77 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,15 Prozent auf 0,03 CHF), SoftwareONE (+ 5,01 Prozent auf 9,65 CHF), Gurit (+ 4,26 Prozent auf 58,80 CHF) und Perrot Duval SA (+ 4,24 Prozent auf 123,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Novartis (-9,37 Prozent auf 113,70 CHF), Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF), Adval Tech (-6,39 Prozent auf 41,00 CHF), Orior (-5,73 Prozent auf 12,50 CHF) und Burkhalter (-5,71 Prozent auf 125,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.776.127 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,866 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net