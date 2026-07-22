Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt schlussendlich nach

SPI-Performance im Fokus

23.07.26 17:57 Uhr

Der SPI bewegte sich am vierten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Zum Handelsende sank der SPI im SIX-Handel um 0,79 Prozent auf 19.932,10 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,475 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,477 Prozent auf 19.995,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20.091,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.761,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.995,49 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,563 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der SPI einen Stand von 19.628,72 Punkten auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 18.705,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.831,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20.370,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit COSMO Pharmaceuticals (+ 7,82 Prozent auf 68,90 CHF), GAM (+ 7,59 Prozent auf 0,07 CHF), Roche (+ 5,15 Prozent auf 355,40 CHF), Roche (+ 5,14 Prozent auf 349,50 CHF) und Schlatter Industries (+ 5,08 Prozent auf 18,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Cicor Technologies (-12,05 Prozent auf 122,60 CHF), Perrot Duval SA (-11,07 Prozent auf 45,80 CHF), Temenos (-8,10 Prozent auf 61,30 CHF), Nestlé (-7,98 Prozent auf 79,29 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.831.838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 288,647 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net