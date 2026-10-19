Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt zum Handelsende nach

SPI-Kursentwicklung

19.10.26 17:57 Uhr

Der SPI gönnte sich am Abend eine Verschnaufpause.

Der SPI beendete den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 20.271,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,550 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,395 Prozent tiefer bei 20.208,76 Punkten, nach 20.288,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.167,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.271,23 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19.514,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 20.156,26 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 17.361,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,12 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20.636,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Zählern.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Adval Tech (+ 8,13 Prozent auf 45,20 CHF), Feintool International (+ 7,27 Prozent auf 11,80 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,07 Prozent auf 1,06 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,47 Prozent auf 1,07 CHF) und ALSO (+ 6,11 Prozent auf 217,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil GAM (-7,69 Prozent auf 0,06 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,80 Prozent auf 0,14 CHF), CPH Group (-3,51 Prozent auf 55,00 CHF), Xlife Sciences (-3,19 Prozent auf 9,10 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2,80 Prozent auf 7,97 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.412.708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 330,912 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net