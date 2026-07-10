Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich schwächer

SPI-Marktbericht

13.07.26 15:57 Uhr

Der SPI zeigt sich heute wenig bewegt.

Am Montag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,05 Prozent auf 20.013,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,483 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,052 Prozent schwächer bei 20.012,76 Punkten, nach 20.023,15 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.982,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.049,82 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 19.326,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der SPI auf 18.452,54 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16.628,85 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,71 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.370,23 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit DocMorris (+ 13,05 Prozent auf 9,70 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,95 Prozent auf 5,60 CHF), Edisun Power Europe (+ 6,44 Prozent auf 69,40 CHF), Adecco SA (+ 4,72 Prozent auf 18,19 CHF) und Clariant (+ 3,75 Prozent auf 7,74 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-8,26 Prozent auf 5,55 CHF), ASMALLWORLD (-8,00 Prozent auf 0,58 CHF), EvoNext (-7,69 Prozent auf 2,04 CHF), Addex Therapeutics (-6,05 Prozent auf 0,04 CHF) und BVZ (-5,85 Prozent auf 1.770,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.150.179 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 293,939 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net