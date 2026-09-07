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SPI-Kursentwicklung

Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der SPI zeigte sich letztendlich in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
41.60 EUR -0.20 EUR -0.48 %
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Ascom
5.40 EUR -0.05 EUR -0.92 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
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EvoNext Holdings AG
2.38 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Logitech S.A.
84.98 EUR -2.44 EUR -2.79 %
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MindMaze Therapeutics
0.17 EUR 0.00 EUR -1.16 %
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Novartis AG
118.50 EUR -15.10 EUR -11.30 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
381.40 EUR 1.20 EUR 0.32 %
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Santhera Pharmaceuticals AG
17.56 EUR 1.04 EUR 6.30 %
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Schlatter Industries AG
18.30 CHF 0.80 CHF 4.57 %
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Indizes
SPI
19,848.24 CHF -218.47 CHF -1.09 %
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Am Dienstag stand der SPI via SIX letztendlich 1,09 Prozent im Minus bei 19.848,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,482 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 20.117,66 Punkte an der Kurstafel, nach 20.066,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20.150,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19.809,15 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20.509,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18.852,87 Punkten gehandelt. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 17.059,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,80 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 10,58 Prozent auf 0,18 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 9,96 Prozent auf 17,00 CHF), Perrot Duval SA (+ 5,93 Prozent auf 125,00 CHF), Ascom (+ 5,09 Prozent auf 5,57 CHF) und Schlatter Industries (+ 4,57 Prozent auf 18,30 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Novartis (-10,89 Prozent auf 111,80 CHF), Burkhalter (-8,41 Prozent auf 122,00 CHF), Adval Tech (-7,76 Prozent auf 40,40 CHF), Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF) und DocMorris (-6,69 Prozent auf 10,04 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 8.398.071 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,866 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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07.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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