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Marktbericht

Zurückhaltung in Zürich: SPI sackt schlussendlich ab

Zurückhaltung in Zürich: SPI sackt schlussendlich ab

Der SPI zeigte sich am fünften Tag der Woche in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ASMALLWORLD AG
1.11 EUR -0.22 EUR -16.54 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
31.70 EUR -1.85 EUR -5.51 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,400.00 EUR -10.00 EUR -0.71 %
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Bellevue AG
7.70 EUR 0.10 EUR 1.32 %
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Cicor Technologies Ltd.
136.80 EUR -6.60 EUR -4.60 %
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EvoNext Holdings AG
2.62 EUR -0.02 EUR -0.76 %
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Komax AG
79.20 EUR 3.60 EUR 4.76 %
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Medacta
115.00 EUR -11.00 EUR -8.73 %
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Orell Fuessli AG
149.00 EUR -2.00 EUR -1.32 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
441.20 EUR 4.60 EUR 1.05 %
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UBS
43.40 EUR -1.15 EUR -2.58 %
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WISeQey
6.66 USD 0.14 USD 2.15 %
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Xlife Sciences AG
9.25 EUR 0.20 EUR 2.21 %
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Indizes
SPI
20,831.76 CHF -253.43 CHF -1.2 %
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Zum Handelsschluss verlor der SPI im SIX-Handel 1,20 Prozent auf 20.831,76 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,681 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,72 Prozent auf 20.722,28 Punkte an der Kurstafel, nach 21.085,19 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 20.831,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.598,79 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,484 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der SPI auf 19.562,45 Punkte taxiert. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 06.08.2026, mit 20.445,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 16.989,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,20 Prozent nach oben. Bei 21.271,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,56 Prozent auf 30,85 CHF), WISeQey (+ 6,44 Prozent auf 6,94 USD), Cicor Technologies (+ 4,91 Prozent auf 132,40 CHF), Komax (+ 4,55 Prozent auf 73,60 CHF) und Orell Fuessli (+ 4,44 Prozent auf 141,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-15,27 Prozent auf 1,11 CHF), Medacta (-13,64 Prozent auf 106,40 CHF), Addex Therapeutics (-7,96 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF) und Xlife Sciences (-5,39 Prozent auf 8,42 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.249.633 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 349,317 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 8,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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