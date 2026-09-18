Zurückhaltung in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich

Marktbericht

18.09.26 17:57 Uhr

Der SPI zeigte sich am Freitagabend im Minus.

Zum Handelsschluss notierte der SPI im SIX-Handel 0,91 Prozent schwächer bei 19.514,97 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,409 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,237 Prozent auf 19.648,00 Punkte an der Kurstafel, nach 19.694,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19.737,69 Punkte, das Tagestief hingegen 19.514,97 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,067 Prozent abwärts. Der SPI wurde vor einem Monat, am 18.08.2026, mit 20.161,57 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 19.463,18 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 16.750,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,98 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20.636,94 Punkten. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Curatis (+ 6,88 Prozent auf 20,20 CHF), Schlatter Industries (+ 6,82 Prozent auf 18,80 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 6,76 Prozent auf 15,80 CHF), Molecular Partners (+ 6,46 Prozent auf 3,46 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,44 Prozent auf 77,50 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Rieter (-8,52 Prozent auf 2,26 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,94 Prozent auf 0,15 CHF), SHL Telemedicine (-7,48 Prozent auf 0,99 CHF), Vetropack A (-5,04 Prozent auf 19,80 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,91 Prozent auf 16,46 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 24.983.289 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 310,784 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.net