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SPI im Fokus

Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Handelsstart

Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Handelsstart

Der SPI verliert am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ASMALLWORLD AG
1.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,242.00 EUR 4.00 EUR 0.32 %
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Bellevue AG
7.15 EUR 0.05 EUR 0.70 %
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Bystronic (ex Conzzeta)
154.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.58 EUR 0.12 EUR 4.88 %
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GAM AG
0.07 EUR 0.00 EUR 6.45 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.72 EUR 2.28 EUR 2.55 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
429.00 EUR -3.40 EUR -0.79 %
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Schindler AG NA
290.50 EUR 9.50 EUR 3.38 %
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Schlatter Industries AG
19.10 CHF -1.90 CHF -9.05 %
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Indizes
SPI
20,458.78 CHF -52.66 CHF -0.26 %
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Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,22 Prozent leichter bei 20.465,81 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,566 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,244 Prozent auf 20.461,41 Punkte an der Kurstafel, nach 20.511,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.465,86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.461,41 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,27 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 19.804,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.091,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der SPI auf 17.351,42 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,19 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Bystronic (ex Conzzeta) (+ 9,46 Prozent auf 162,00 CHF), Schindler (+ 7,49 Prozent auf 290,00 CHF), Schindler (+ 6,83) Prozent auf 281,50 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,81 Prozent auf 1,09 CHF) und Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 85,24 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil GAM (-11,47 Prozent auf 0,06 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,27 Prozent auf 4,50 CHF), Schlatter Industries (-9,05 Prozent auf 19,10 CHF), Addex Therapeutics (-6,31 Prozent auf 0,02 CHF) und SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 625.424 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 341,114 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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