DAX24.755 +0,6%Est505.996 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8900 +1,2%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.541 -0,4%Euro1,1595 -0,2%Öl105,5 +0,6%Gold4.514 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Amazon 906866 RENK RENK73 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Vonovia A1ML7J Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- KI-Boom sorgt für Rekordzahlen bei Lenovo -- PUMA, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Zoom im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie unverändert: Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen Alphabet-Aktie unverändert: Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen
Beiersdorf-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform Beiersdorf-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zusätzliche Dienstleistungen

Airbnb-Aktie unbeeindruck: App soll mit KI personalisiert werden

22.05.26 13:24 Uhr
NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie unbeeindruckt: Künstliche Intelligenz soll App verbessern | finanzen.net

Die Unterkünfte-Plattform Airbnb will ihren Dienst stärker individuell auf einzelne Nutzer zuschneiden - und setzt dafür auf Künstliche Intelligenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
114,96 EUR -0,26 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unter anderem sollen bei der Anzeige der Beschreibung Merkmale hervorgehoben werden, von denen man wisse, dass sie für die konkreten Kunden relevant seien, sagte Mitgründer Nathan Blecharczyk der Deutschen Presse-Agentur. Habe man etwa in der Vergangenheit öfter Unterkünfte mit einem Pool gebucht, werde das bei der Ansicht anderer Angebote prominent angezeigt.

Künstliche Intelligenz soll auch bei der Auswertung von Bewertungen auf der Plattform zum Einsatz kommen. "Wir haben mehr als eine Milliarde Bewertungen auf der Plattform. Sie werden sie nicht alle lesen", sagte Blecharczyk. KI soll stattdessen den Inhalt der Bewertungen zu einzelnen Themen zusammenfassen. Dabei werden Aspekte hervorgehoben, die besonders häufig in den Bewertungen vorkommen: Etwa Lage, Sauberkeit, Anbindung, Heizung, Check-In-Verfahren oder Lärm.

Hotels bei Airbnb

Airbnb setzt zudem stärker auf zusätzliche Dienstleistungen. Über die App soll man künftig unter anderem auch Mietwagen, Kofferaufbewahrung oder Lebensmittel-Lieferungen buchen können. Zudem will die Firma prominenter Erlebnisse wie Touren, Verkostungen oder Workshops anbieten.

Airbnb konkurriert zwar grundsätzlich mit der Hotel-Industrie. Die Firma bot allerdings schon seit Jahren zusätzlich Aufenthalte in Boutique-Hotels an. Doch inzwischen sorge man dafür, dass auf der Plattform in allen relevanten Stadtteilen auch Hotelzimmer im Angebot seien, sagte Blecharczyk. "Wir erkennen an, dass selbst unsere loyalsten Airbnb-Kunden immer noch manchmal Hotels buchen." Das könne in manchen Fällen die bessere Lösung sein, zum Beispiel auf Dienstreisen oder nur einer Übernachtung. Und anstatt sie zu einer anderen Website zu schicken, wolle Airbnb auch diesen Markt bedienen.

Die Airbnb-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,19 Prozent leichter bei 134,00 US-Dollar.

/so/DP/stk

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com, Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen