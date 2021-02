Prognoseerhöhung heizt Rekordlauf der flatexDEGIRO-Aktien an

Die Papiere des Onlinebrokers zogen um bis zu 5,4 Prozent an und zählten damit zu den Favoriten im festen Nebenwerteindex SDAX . Bereits im frühen Handel hatten die Anteilscheine ihre jüngste Rekordjagd fortgesetzt. flatexDEGIRO rechnet nun für 2021 mit einem deutlicheren Anstieg der Kundenbasis als zuvor.

Bereits am Vormittag hatte Analysehaus Warburg Research das Kursziel für flatexDEGIRO von von 66 auf 92 Euro in die Höhe geschraubt. Analyst Marius Fuhrberg begründete dies mit der gestiegenen Volatilität am Markt und starken Kundenzuwächsen.

Nach einem gelungenen Start ins neue Jahr hebt der Online-Broker flatexDEGIRO seine Prognose für 2021 an. Das Management rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Anstieg der Kunden auf 1,8 bis 2,0 Millionen. Das teilten die Frankfurter am Dienstag mit. Bisher war der Vorstand davon ausgegangen, dass die Zahl der Kunden bis Ende des Jahre auf 1,6 Millionen steigt. Auch bei den Transaktionen wird der SDAX-Konzern jetzt zuversichtlicher: Hier erwartet flatexDEGIRO nun eine Spanne von 75 Millionen bis 90 Millionen, bisher hatte der Vorstand nur 65 Millionen bis 75 Millionen auf dem Zettel.

Der Konzern habe einen Rekordstart ins Jahr 2021 hingelegt, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Allein im Januar habe der Konzern 130 000 Neukunden verzeichnet und 11,4 Millionen Transaktionen abgewickelt.

