Siemens Energy-Aktie gerät trotzdem unter Druck: Weitere Milliarden für Rückkäufe
Die Aktionäre von Siemens Energy können sich über einen weiteren Aktienrückkauf freuen. An der Börse schlägt die Meldung in einer ersten Reaktion nicht durch.
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Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2029/30 will der DAX-Konzern Aktien im Wert von bis zu 9 Milliarden Euro zurückkaufen, zusätzlich zu dem laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.
In einer ersten Reaktion fallen Siemens Energy-Aktien im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise um 1,7 Prozent auf 122,32 Euro.
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Bildquellen: Siemens Energy AG