Siemens Energy-Aktie gerät trotzdem unter Druck: Weitere Milliarden für Rückkäufe

Zusätzliches Programm

10.11.26 20:28 Uhr

Die Aktionäre von Siemens Energy können sich über einen weiteren Aktienrückkauf freuen. An der Börse schlägt die Meldung in einer ersten Reaktion nicht durch.

In einer ersten Reaktion fallen Siemens Energy -Aktien im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise um 1,7 Prozent auf 122,32 Euro.

Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2029/30 will der DAX -Konzern Aktien im Wert von bis zu 9 Milliarden Euro zurückkaufen, zusätzlich zu dem laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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