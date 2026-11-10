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Siemens Energy-Aktie gerät trotzdem unter Druck: Weitere Milliarden für Rückkäufe

Siemens Energy-Aktie gerät trotzdem unter Druck: Weitere Milliarden für Rückkäufe

Die Aktionäre von Siemens Energy können sich über einen weiteren Aktienrückkauf freuen. An der Börse schlägt die Meldung in einer ersten Reaktion nicht durch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
121.60 EUR -3.24 EUR -2.60 %
Charts | News | Analysen

Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2029/30 will der DAX-Konzern Aktien im Wert von bis zu 9 Milliarden Euro zurückkaufen, zusätzlich zu dem laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.

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In einer ersten Reaktion fallen Siemens Energy-Aktien im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise um 1,7 Prozent auf 122,32 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Siemens Energy AG

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Datum Rating Analyst
09.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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