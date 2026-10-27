SpaceX-Aktie als Geschenk: Musks Weg über Trump Accounts, Haltefristen und die Zweifel der Experten

Zusage mit Hürden

27.10.26 03:39 Uhr

Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie, doch Spenderregeln, Haltefristen und das Ermessen des Finanzministeriums lassen offen, was davon ankommt.

• Das Geschenk soll über die Trump-Accounts erfolgen, steuerbegünstigte Sparkonten für Minderjährige, die nur unter bestimmten Bedingungen Aktien verkaufen dürfen.

• Elon Musk plant, im Jahr 2027 jedem Kind in den USA eine SpaceX-Aktie zu schenken, wobei Details zur Umsetzung noch unklar sind.

Musk will 2027 jedem Kind in den USA eine seiner SpaceX-Aktien schenken

Der Weg führt über Trump Accounts mit langen Haltefristen

Musks Bilanz bei großen Versprechen mahnt Beobachter zur Vorsicht

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Elon Musk hat kürzlich auf X angekündigt, im kommenden Jahr jedem Kind in Amerika eine seiner SpaceX-Aktien zu schenken, und damit offengelassen, wie die Papiere bei rund 72 Millionen Minderjährigen ankommen sollen. Details zu Zeitpunkt und Abwicklung nannte er nicht.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

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Vorausgegangen war ein Schlagabtausch mit dem KI-Unternehmen Anthropic, das einen Tag zuvor angekündigt hatte, 5 Prozent seiner Anteile in einen gemeinnützigen Fonds einzubringen. Musk empfahl, die Anteile direkt an die Öffentlichkeit zu geben. US-Präsident Donald Trump bedankte sich auf Truth Social und erklärte, die Aktien würden über die sogenannten Trump Accounts verteilt.

Der Umweg über die Trump Accounts

Die Trump Accounts sind steuerbegünstigte Sparkonten für Minderjährige nach Section 530A des US-Steuerrechts und nehmen seit dem 4. Juli Einzahlungen an. Eigentlich fließt dort nur Geld hinein, das in kostengünstige Indexfonds auf den S&P 500 oder vergleichbare US-Aktienindizes investiert wird. Einzelaktien sind erst seit den vorläufigen Regeln des US-Finanzministeriums möglich, die am 30. September im Federal Register erschienen. Brad Gerstner, Chef von Altimeter Capital und einer der Architekten der Konten, bestätigte bei CNBC diesen Weg.

Für die Familien hat das Folgen. Gespendete Aktien dürfen nach den neuen Regeln grundsätzlich erst nach fünf Jahren oder zum Ende der Ansparphase des Kindes verkauft werden, je nachdem, was früher eintritt. Ablehnen können Eltern das Geschenk laut CNBC nicht. Entnahmen vor dem 18. Geburtstag sind ohnehin ausgeschlossen. Was Musk als direkte Weitergabe inszeniert, landet damit in einem staatlich regulierten Konto ohne Wahlfreiheit für die Empfänger. Hinzu kommt: Musk selbst kann den Großteil seiner SpaceX-Aktien laut The Street bis Juni 2027 nicht veräußern oder übertragen.

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Was das Geschenk für Kinder und für Musk bedeutet

Eine einzelne SpaceX-Aktie kostete zuletzt rund 147 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 26. Oktober 2026). MarketWatch-Kolumnist Brett Arends hält den Betrag zwar für willkommen, aber nicht für lebensverändernd. Für Musk ist die Last überschaubar: Er hält einschließlich Optionen und gesperrter Zuteilungen rund 6,4 Milliarden SpaceX-Anteile, die Schenkung entspräche gut einem Prozent davon. Einen Vorläufer gibt es bereits: SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell und ihr Ehemann kündigten im Juli 2026 an, je eine Aktie an rund zwei Millionen Kinder mit Trump Account zu verschenken.

Warum Kritiker Musks Ankündigung skeptisch sehen

Arends rät, erst an das Geschenk zu glauben, wenn es tatsächlich im Depot liegt. Er verweist auf Musks Bilanz: 2018 verkündete der Unternehmer eine gesicherte Finanzierung für einen Rückzug von Tesla von der Börse, die es nicht gab; Musk und Tesla zahlten je 20 Millionen US-Dollar, um das Verfahren mit der Börsenaufsicht SEC beizulegen. Auch das Ziel, im US-Haushalt zwei Billionen US-Dollar einzusparen, halbierte Musk noch vor Trumps Amtsantritt.

Zudem sieht der Kolumnist geschäftliche und politische Interessen. SpaceX erzielt seiner Darstellung nach rund ein Fünftel des Umsatzes mit der US-Regierung, die Ankündigung kam gut zwei Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA. Musk ließ Anfragen von MarketWatch unbeantwortet.

Ein erster regulatorischer Prüfstein ist der 30. November 2026, wenn die Kommentarfrist zu den vorgeschlagenen Regeln für Aktienspenden in die Trump Accounts endet. Bis Musk Treuhandweg und Empfängerkreis benennt, bleibt die Zusage ein Beitrag auf X.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.