Zusagen

Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank UniCredit auf.

Finanzminister Lars Klingbeil teilte in Berlin mit, der Bund und die UniCredit hätten eine gemeinsame Basis gefunden. „Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle.“ Die Zusagen der UniCredit entsprächen den Kernanliegen der Bundesregierung. So solle die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben, ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen, über eine angemessene Kapitalausstattung verfügen und wesentliche Entscheidungen weiterhin in Deutschland treffen.

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Die UniCredit habe zudem klare Zusagen zum Standort Deutschland und zu den Rechten der Commerzbank-Beschäftigten gemacht, sagte Klingbeil. Diese seien eine gute Grundlage, um nachhaltiges Wachstum für die Commerzbank zu erreichen. Auf einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen ging der SPD-Politiker allerdings nicht konkret ein. Arbeitnehmervertreter fürchten angesichts der Übernahmepläne den Abbau Tausender Stellen.

UniCredit-Chef Andrea Orcel begrüßte die Unterstützung Klingbeils für seine Strategie und einen zügigen Übergabeprozess. „Beides schafft Klarheit und verleiht der nächsten Phase neuen Schwung – zum Wohle der Kunden und Mitarbeitenden der Commerzbank.“

Bund gibt eigene Vertreter im Commerzbank-Aufsichtsrat auf

Eine Einigung gibt es auch über den Übergang im Commerzbank-Aufsichtsrat. Die UniCredit werde zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, „die sowohl den deutschen Markt als auch die Commerzbank sehr gut kennen“, sagte Klingbeil. Bislang ist der Bund mit zwei Vertretern im Aufsichtsrat repräsentiert. Damit macht die Bundesregierung den Weg für eine Neubesetzung aufseiten der Anteilseigner frei.

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In einem Brief an Klingbeil, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, stellte Orcel zudem einen Zusammenhang zwischen den Zusagen und einem möglichen Verkauf der staatlichen Beteiligung an der Commerzbank her. Der Bund hält noch gut 13 Prozent der Anteile. Sollte die Bundesregierung beschließen, sich von ihrer Beteiligung zu trennen, würde UniCredit dies unterstützen, schrieb Orcel. Klingbeil ging auf einen möglichen Verkauf in seiner Erklärung allerdings nicht ein.

Die Commerzbank begrüßte die Zusagen der UniCredit. Der Vorstand werde weiterhin die Interessen aller Stakeholder wahren und gemeinsam mit UniCredit an einer Strategie arbeiten, die auf den Stärken beider Banken aufbaue.

UniCredit bei Commerzbank-Übernahme kurz vor dem Ziel

Die UniCredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf eine Übernahme der Commerzbank hin und hat sich knapp 50 Prozent an Deutschlands zweitgrößter Privatbank gesichert. Orcel will eine europäische Großbank schmieden und sieht bei einer Fusion Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) verschmolzen wird, mit der die Italiener bereits seit Jahren in Deutschland aktiv sind.

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Zuletzt erhielt UniCredit von wichtigen Aufsichtsbehörden grünes Licht für ihre Übernahmepläne. Dazu zählen die EU-Kommission, die US-Notenbank Fed und die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB).

Nach der Kontrollübernahme im ersten Quartal 2027 will Orcel eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen und neue Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat entsenden. Alle zehn Vertreter der Kapitalseite sollen neu gewählt werden. In der Folge könnte auch der Vorstand um Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden. Anschließend will Orcel seine Strategie umsetzen, die unter anderem den Abbau von rund 7.000 Stellen und ein kleineres Auslandsnetz der Commerzbank vorsieht.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wertete die Einigung als klares Bekenntnis der UniCredit zum Finanzplatz Frankfurt. Er dankte Orcel für den konstruktiven Austausch in den vergangenen Wochen und Monaten. Gemeinsam sei es gelungen, den Standort Frankfurt zu sichern.

Die Commerzbank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,51 Prozent auf 38,28 Euro. Die Papiere von UniCredit legen in Mailand derweil um 2,17 Prozent auf 81,88 Euro zu.

Commerzbank-Aktie: Was die Einigung für Anleger bedeutet

Für Aktionäre ändert sich durch die Verständigung zwischen UniCredit und der Bundesregierung zunächst nichts am bestehenden Übernahmeangebot. Das Umtauschverhältnis bleibt bei 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie. Auch die bereits abgelaufenen Annahmefristen werden durch die politische Einigung nicht automatisch wieder geöffnet. Wer seine Aktien noch hält, bleibt damit weiterhin an der Commerzbank beteiligt und kann von einer möglichen weiteren Wertentwicklung profitieren. Allerdings ist der Kontrollwechsel noch nicht abgeschlossen. Die ausstehenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und die weiteren Schritte auf dem Weg zur Hauptversammlung bleiben abzuwarten.

Für Anleger, die bislang nicht investiert sind, ist ein Einstieg nicht zwangsläufig zu spät. Die Einigung könnte die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme erhöhen und damit der Commerzbank-Aktie weiteren Auftrieb geben. Allerdings ist ein Teil der Übernahmefantasie möglicherweise bereits im Kurs berücksichtigt. Zudem hängt die weitere Entwicklung davon ab, ob UniCredit die Kontrolle tatsächlich wie geplant übernehmen kann und welche Bedingungen sich daraus für die Commerzbank ergeben.

Wer jetzt kauft, sollte deshalb nicht ausschließlich auf einen schnellen Kursgewinn durch die Übernahme spekulieren. Solange der Vollzug aussteht, bestehen politische und regulatorische Unsicherheiten. Hinzu kommt die Frage, wie sich die Commerzbank bei einem möglichen Zusammenschluss langfristig entwickeln würde. Für bestehende Aktionäre kann es sinnvoll sein, die nächsten Entscheidungen abzuwarten und die eigene Position mit Blick auf die persönliche Risikobereitschaft zu überprüfen. Neueinsteiger sollten dagegen sowohl das verbleibende Übernahmepotenzial als auch das Risiko eines Rückschlags berücksichtigen, falls der Zeitplan nicht eingehalten wird oder die Übernahme scheitert.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX